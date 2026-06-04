Bursa’da akılalmaz kaza! Otomobil motosiklete çarptı: Sürücü kaçtı ama arkasında bıraktığı iz ele verdi!

SÜRÜCÜ KAÇTI AMA PLAKASINI KAZA YERİNDE UNUTTU

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmasında, kaçan sürücünün aracının plakasının da bulunduğu tamponun kaza yerinde düştüğü belirlendi. Plaka bilgilerini inceleyen ekipler, otomobil sürücüsü Mert Can G.'yi (24) evinin önünde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde 1.30 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira, kaza yerinden kaçmaktan ise 46 bin lira olmak üzere toplam 71 bin lira idari para cezası uygulandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör