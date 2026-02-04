Bursa’da akılalmaz olay: Akan çatıyı tamir etmek isterken keşfetti! Meğer 20 yıldır oradaymış...

'LÜTFEN ARACINIZI ALIN, BİZ DE ÇATIMIZI ONARALIM'

Araç sahibi hurdaya dönen otomobilini almak istemediğini söylerken, onarım için çıktığı çatıda aracı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Berat Ertopuz, "Bu mülk sahibinin halasının oğluyum. Kendisi İstanbul'da yaşıyor, kiracılarla ilgili işleri ben yürütüyorum. Bina eski olduğu için çatı yapma kararı aldık. Çatıya çıktığımızda 30-35 yıllık bir araçla karşılaştık. Komşularla yaptığımız görüşmelerde aracın yan taraftaki bir tamirciye getirildiğini, yaşanan anlaşmazlık sonrası önce kendi çatısına, daha sonra da bizim çatımıza alındığını öğrendik. Araç buradan kaldırılmadan çatı yapmamız mümkün değil. Emniyete başvurduk, trafik ekipleri geldi ancak konunun polis merkezinde çözülmesi gerektiği söylendi. Araç sahibine buradan sesleniyorum, lütfen aracınızı alın biz de çatımızı onaralım" diye konuştu.