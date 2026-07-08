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Giriş Tarihi: 8.07.2026 10:11

Bursa’da akılalmaz olay! ‘Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücüden pes dedirten savunma: Sağa çekiyordum abi!

Bursa'da alkol denetiminde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Trafik ekiplerinin 'Dur' ikazına uymayan sürücü, yol kesilince mecburen durdu. Polisin "Neden kaçıyorsun" sorusuna ise, "Sağa çekiyordum abi" diye cevap veren sürücü, cezadan kaçamadı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da akılalmaz olay! ‘Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücüden pes dedirten savunma: Sağa çekiyordum abi!
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda gerçekleştirdikleri alkol denetimleriyle trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak İzmir Yolu Caddesi Odunluk mevkiinde yapılan uygulamayı gören alkollü sürücü, akaryakıt istasyonuna girdi. Burada da karşısında polisi görünce kaçmaya çalışan 16 NRB 12 plakalı otomobil sürücüsüne polis, "Dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, tekrar ana yola çıkarak kaçmaya yeltendi.

"SAĞA ÇEKİYORDUM ABİ"

Bunun üzerine trafik yavaşlatılarak önü kesilen sürücü, araçtan indi. Komiserin "Neden kaçıyorsun" sorusuna ise, "Sağa çekiyordum abi" diye cevap veren sürücüye alkol testi yapıldı. Alkolmetreyi üfleyen Deniz A., 0.68 promil alkollü çıktı. Trafik polisinin, "Burada durmuyorsun, orada durmuyorsun, ara yola giriyorsun, en son servisle önünü kesiyoruz öyle duruyorsun" demesiyle alkollü sürücü, "Abi vallahi görmedim" dedi.

CEZADAN KAÇAMADI

Alkollü sürücüye 4 ayrı maddeden toplam 450 bin lira idari para cezası kesilirken, araç ise 60 gün otoparka çekildi. Ayrıca, sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA

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