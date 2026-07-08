Bursa’da akılalmaz olay! ‘Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücüden pes dedirten savunma: Sağa çekiyordum abi!

"SAĞA ÇEKİYORDUM ABİ"

Bunun üzerine trafik yavaşlatılarak önü kesilen sürücü, araçtan indi. Komiserin "Neden kaçıyorsun" sorusuna ise, "Sağa çekiyordum abi" diye cevap veren sürücüye alkol testi yapıldı. Alkolmetreyi üfleyen Deniz A., 0.68 promil alkollü çıktı. Trafik polisinin, "Burada durmuyorsun, orada durmuyorsun, ara yola giriyorsun, en son servisle önünü kesiyoruz öyle duruyorsun" demesiyle alkollü sürücü, "Abi vallahi görmedim" dedi.