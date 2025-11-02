Bursa’da akılalmaz olay: Kendi evini ateşe verdi!

Korkutan olay, gece saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Erbil Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan ve karton toplayarak geçimini sağladığı öğrenilen Murat K. (48), iddiaya göre intihar etmek amacıyla evini ateşe verdi.