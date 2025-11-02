Bursa’da akılalmaz olay: Kendi evini ateşe verdi!

Korkutan olay, gece saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Erbil Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan ve karton toplayarak geçimini sağladığı öğrenilen Murat K. (48), iddiaya göre intihar etmek amacıyla evini ateşe verdi.
DUMANDAN ETKİLENEN ADAM HASTANEYE KALDIRILDI
Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, alkollü olduğu öğrenilen Murat K., dumandan etkilenerek sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.