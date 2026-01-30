Bursa’da akılalmaz olay: Kendisini yakalayan bekçinin parmağını ısırdı!

BEKÇİYİ ISIRDI

Yaşanan arbedede sırasında şüpheli, görevli bekçinin parmağını ısırarak yaralanmasına neden oldu. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle şahıs etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemede Hüseyin Korhan T. olduğu öğrenilen şüphelinin araçtan indiği sırada yere attığı maddelerin metamfetamin ve yaklaşık 25 gram uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.