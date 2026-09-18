Bursa’da akılalmaz olay: Mahalleliyi canından bezdirdi! Çareyi sokağa dökülmekte buldular...

ÇOCUKLARIN ÜZERİNE SAKSI FIRLATIP SU DÖKTÜ

Mahallelinin gece yaşadığı uykusuzluğun ardından sabah saatlerinde ise başka bir görüntü ortaya çıktı. Sokakta top oynayan kız çocuklarının üzerine su döküldü. Bununla da kalmayan kadın, çocukların bulunduğu bölgeye saksı fırlattı. Çocukların üzerine su dökülmesi ve saksı fırlatılması anları kameraya yansırken, yaşanan olay mahallede büyük tepkiye neden oldu. Olaylardan birinde bir çocuğun parmağının kırıldığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, geceleri hayvanların sesleri nedeniyle uyuyamadıklarını, sabah ise çocukların sokakta oyun oynarken yaşadığı olaylar nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, tepkilerini dile getirdi