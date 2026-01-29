Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da akılalmaz olay: Tavan bir anda çöktü! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 29.01.2026 09:03 Son Güncelleme: 29.01.2026 09:22

Bursa'da akılalmaz olay: Tavan bir anda çöktü! O anlar kamerada

Bursa'da inşaatı yeni tamamlanan bir binadaki dairede, mutfak tavanı çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesinde saat 06.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Balkan Mahallesi'ndeki bir site içinde meydana geldi. İnşaatı yeni tamamlanan binanın mutfağında asma tavan, bilinmeyen bir nedenle aniden çöktü. Gürültüyle uyandıktan sonra paniğe kapılan daire sakinleri kısa süreli korku yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

Çökmenin ardından tavandan su aktığı görüldü. Olay anı, dairenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera kayıtlarında önce su sesi duyulurken ardından tavanın büyük bir gürültüyle çöktüğü kaydedildi.

Yeni yapılan binada mutfağın tavanı böyle çöktü! | Video

Yetkililer çökmenin nedenine ilişkin inceleme başlattı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da akılalmaz olay: Tavan bir anda çöktü! O anlar kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz