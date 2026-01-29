Bursa'da akılalmaz olay: Tavan bir anda çöktü! O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesinde saat 06.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Balkan Mahallesi'ndeki bir site içinde meydana geldi. İnşaatı yeni tamamlanan binanın mutfağında asma tavan, bilinmeyen bir nedenle aniden çöktü. Gürültüyle uyandıktan sonra paniğe kapılan daire sakinleri kısa süreli korku yaşadı.