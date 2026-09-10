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Bursa’da akılalmaz sorumsuzluk! Yolcuların canını tehlikeye attı: Otobüs şoförü seyir halindeyken canlı yayın açtı!
Giriş Tarihi: 10.09.2026 10:16
Bursa’da akılalmaz sorumsuzluk! Yolcuların canını tehlikeye attı: Otobüs şoförü seyir halindeyken canlı yayın açtı!
Bursa'da özel bir halk otobüsünde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Sorumsuz şoförün seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar…