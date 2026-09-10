Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da akılalmaz sorumsuzluk! Yolcuların canını tehlikeye attı: Otobüs şoförü seyir halindeyken canlı yayın açtı!
Giriş Tarihi: 10.09.2026 10:16

Bursa’da akılalmaz sorumsuzluk! Yolcuların canını tehlikeye attı: Otobüs şoförü seyir halindeyken canlı yayın açtı!

Bursa'da özel bir halk otobüsünde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Sorumsuz şoförün seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Bursa’da akılalmaz sorumsuzluk! Yolcuların canını tehlikeye attı: Otobüs şoförü seyir halindeyken canlı yayın açtı!
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Edinilen bilgilere göre olay, Bursa'da seyir halindeki özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre şoför, otobüsü kullandığı sırada sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

CANLI YAYIN AÇTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Şoförün direksiyon başında canlı yayın yaptığı anlar, otobüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA

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Bursa’da akılalmaz sorumsuzluk! Yolcuların canını tehlikeye attı: Otobüs şoförü seyir halindeyken canlı yayın açtı!
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