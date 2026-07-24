Bursa’da akran zorbalığı dehşete düşürdü! 10 yaşındaki çocuğu bayılana kadar dövdü

"OĞLUMU YAKALAYIP DARP EDİYOR"

Acılı baba Veli E. ise, "Ben oğlumu kursa yazdırmıştım. Kurs dönüşü çocuğumu yakalayıp dövüyor. Tanıdığımız biri de değil. Eve dönüşte yakalayıp oğlumu darp ediyor. Şu an durumu iyi ama sokağa çıkmaya korkuyor" diye konuştu.

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