Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da akran zorbalığı dehşete düşürdü! 10 yaşındaki çocuğu bayılana kadar dövdü
Giriş Tarihi: 24.07.2026 10:11 Son Güncelleme: 24.07.2026 11:02

Bursa'da akran zorbalığı dehşete düşürdü! 10 yaşındaki çocuğu bayılana kadar dövdü

Bursa'da 10 yaşındaki çocuk, iddiaya göre kendisinden 2-3 yaş büyük bir çocuk tarafından sokak ortasında darp edildi. Yere düştükten sonra da saldırıya uğrayan çocuk zaman zaman bilincini kaybederken, şüpheli yoldan geçen vatandaşların olayı fark etmesi üzerine kaçtı.

İHA Yaşam
Bursa’da akran zorbalığı dehşete düşürdü! 10 yaşındaki çocuğu bayılana kadar dövdü
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Merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Vişne Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Ö.E. (10), sokakta bulunduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen ve kendisinden 2-3 yaş büyük olduğu öne sürülen bir çocuğun saldırısına uğradı.

YERDE OLMASINA RAĞMEN ACIMASIZCA KAFASINI TEKMELEMEYE DEVAM ETTİ
Yerde olmasına rağmen darp etmeye devam eden şüpheli, çocuğun başına tekme attı. Aldığı darbeler nedeniyle zaman zaman bilincini kaybettiği iddia edilen küçük çocuk yerde hareketsiz kalırken, yoldan geçen vatandaşların olayı fark etmesi üzerine şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"OĞLUMU YAKALAYIP DARP EDİYOR"

Acılı baba Veli E. ise, "Ben oğlumu kursa yazdırmıştım. Kurs dönüşü çocuğumu yakalayıp dövüyor. Tanıdığımız biri de değil. Eve dönüşte yakalayıp oğlumu darp ediyor. Şu an durumu iyi ama sokağa çıkmaya korkuyor" diye konuştu.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da akran zorbalığı dehşete düşürdü! 10 yaşındaki çocuğu bayılana kadar dövdü
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