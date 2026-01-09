Bursa’da alacak kavgası kanlı bitti: Sokak ortasında arkadaşını bıçakladı! 3 gözaltı

Dehşete düşüren olay, dün saat 23.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi 4'üncü Kaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aralarındaki alacak meselesini konuşmak için buluşan Alican A. ile Eren B., Nurullah Ö. (20), Mert K. (19) arasında tartışma çıktı.
YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Eren B., yanındaki bıçakla arkadaşı Alican A.'yı sol dizinden bıçakladı. Alican A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alican A. ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.