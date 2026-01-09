Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da alacak kavgası kanlı bitti: Sokak ortasında arkadaşını bıçakladı! 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 9.01.2026 10:33

Bursa'da alacak kavgası kanlı bitti: Sokak ortasında arkadaşını bıçakladı! 3 gözaltı

Bursa'da alacak kavgasında Eren B. (21), arkadaşı Alican A.'yı (20) sol dizinden bıçaklayarak yaraladı. Kaçan Eren B. ile yanındaki 2 kişi, kısa süre sonra yakalandı.

Dehşete düşüren olay, dün saat 23.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi 4'üncü Kaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aralarındaki alacak meselesini konuşmak için buluşan Alican A. ile Eren B., Nurullah Ö. (20), Mert K. (19) arasında tartışma çıktı.

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Eren B., yanındaki bıçakla arkadaşı Alican A.'yı sol dizinden bıçakladı. Alican A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alican A. ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Eren B. ile yanındaki Nurullah Ö. ve Mert K.'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin yanında 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

