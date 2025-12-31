Bursa’da alkollü sürücü kazaya neden oldu: Araç karşı şeride geçti! 1 ağır yaralı

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araçta bulunan Zeynep F. (48) ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik polislerinin yaptığı incelemede sürücü Recep Yonca'nın 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi.