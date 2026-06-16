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Giriş Tarihi: 16.06.2026 02:25

Bursa'da alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 710 bin TL rekor ceza kesildi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye toplam 710 bin lira ceza uygulanırken, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

DHA Yaşam
Bursa’da alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 710 bin TL rekor ceza kesildi!
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Olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin deneti sırasında Çağatay Y. (37) yönetimindeki 16 ARB 024 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulunuldu.

EKİPLER 20 KİLOMETRE KOVALADI

Uyarıyı dikkate almayan sürücü hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekipleri ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca yaklaşık 20 kilometre sürdü. Takibin ardından durdurulan sürücünün yapılan alkolmetre kontrolünde 0,98 promil alkollü olduğu belirlendi.

710 BİN TL CEZA KESİLDİ

Sürücünün daha önce de iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Çağatay Y.'ye üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan 200 bin lira, 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin lira, drift yapmaktan 180 bin lira, makas atmaktan 90 bin lira ve araç sahibine uygulanan 40 bin lira ceza ile birlikte toplam 710 bin lira idari para cezası kesildi.

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EHLİYETİNE 5 YIL EL KONULDU

Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, otomobil ise 3 ay süreyle trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.

#BURSA #İNEGÖL

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Bursa'da alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 710 bin TL rekor ceza kesildi!
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