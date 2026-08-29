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Giriş Tarihi: 29.08.2026 01:55

Bursa'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüye ceza uygulandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 255 bin lira ceza uygulandı. Trafikten men edilen araç otoparka çekilirken, sürücü Hayrettin E. gözaltına alındı.

AA
Bursa’da alkollü ve ehliyetsiz sürücüye ceza uygulandı
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Ertuğrul Gazi Mahallesi Atılgan Sokak'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 06 TEC 02 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücü Hayrettin E'nin sürücü belgesinin iptal edilmesine rağmen araç kullandığı belirlendi.

Yapılan alkol testinde ise sürücünün 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve sigortasız araç kullanmak gerekçeleriyle toplam 255 bin lira idari para cezası uygulandı.

Trafikten men edilen araç otoparka çekilirken, sürücü Hayrettin E. gözaltına alındı.

#BURSA #İNEGÖL

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Bursa'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüye ceza uygulandı
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