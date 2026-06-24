Bursa’da altın vurgunu: Yaşlı kadını böyle dolandırdılar!

Edinilen bilgiye göre olay, ev telefonundan aranan 73 yaşındaki kadın, telefondaki kişinin kendisini yeğeni olarak tanıtması üzerine konuşmaya başladı. Şüpheli şahıs, acil paraya ihtiyacı olduğunu ve eve göndereceği arkadaşına altınları teslim etmesini istedi. Bir süre sonra yaşlı kadının adresine gelen şahsa, bir adet Adana burgusu bilezik ile bir adet beşibirlik zinciri teslim edildi. Daha sonra gerçek yeğeniyle görüşen kadın, dolandırıldığını anlayınca 28 Mayıs'ta Bursa Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.