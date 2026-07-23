Bursa’da aquapark faciası! 10 metrelik kaydıraktan düştü: 16 yaşındaki Aytuğ yaşam mücadelesi veriyor!

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kale, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kale'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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