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Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:29

Bursa’da aquapark faciası! 10 metrelik kaydıraktan düştü: 16 yaşındaki Aytuğ yaşam mücadelesi veriyor!

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Aquaparkta dengesini kaybeden 16 yaşındaki Aytuğ Kale 10 metre yüksekliğindeki kaydıraktan toprak zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bursa’da aquapark faciası! 10 metrelik kaydıraktan düştü: 16 yaşındaki Aytuğ yaşam mücadelesi veriyor!
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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki aquaparkta meydana geldi. Tesis bünyesinde havuz görevlisi olarak çalışan Aytuğ Kale, su kaydırağında bulunduğu sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kale, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kale'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #NİLÜFER

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Bursa’da aquapark faciası! 10 metrelik kaydıraktan düştü: 16 yaşındaki Aytuğ yaşam mücadelesi veriyor!
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