Giriş Tarihi: 18.12.2025 15:55 Son Güncelleme: 18.12.2025 15:56

Bursa'da aracını arkadaşına emanet etmişti: Kurşunlandığını gören adam şok geçirdi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşına emanet ettiği otomobili, görmeden geri alan kişi sabah kalktığında gözlerine inanamadı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilinin arkadaşındayken kurşunlandığını öğrenen kişi, ikinci şoku yaşadı.

İHA Yaşam
Olay, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Katip Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet H., aracını bir arkadaşına emanet etti. Arkadaşı aracı kullandıktan sonra getirdiği otomobili, Mehmet H.'ye görmeden teslim ederek ayrıldı. Sabah aşağı inen Mehmet H., otomobilin üzerinde mermi izleri olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

İKİNCİ ŞOKU YAŞADI

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede aracın park halindeyken hedef alınmadığını tespit etti. Olayın arkadaşındayken yaşandığını öğrenen Mehmet H., ikinci şoku yaşadı. Araçta toplam 6 adet mermi isabeti ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili tahkikatı sürüyor.

