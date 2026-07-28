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Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:13

Bursa’da arkadaş dehşeti! Önce otomobiline aldı ardından silahla tehdit etti: Genç adamı rehin alıp…

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Yusuf D. isimli şahıs otomobiline aldığı arkadaşı Enes A.'yı silahla ve bıçakla tehdit ederek rehin alarak borcunu ödetti. Şikayet üzerine şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bursa’da arkadaş dehşeti! Önce otomobiline aldı ardından silahla tehdit etti: Genç adamı rehin alıp…
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Yusuf D., otomobiline aldığı arkadaşı Enes A.'yı silah ve bıçakla tehdit ederek başka bir kişiye olan 80 bin TL tutarındaki borcunu ödetti. Paranın teslim edilmesinin ardından şüpheli tarafından serbest bırakılan Enes A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yusuf D.'yi suçta kullanıldığı değerlendirilen silah ve bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #İNEGÖL

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Bursa’da arkadaş dehşeti! Önce otomobiline aldı ardından silahla tehdit etti: Genç adamı rehin alıp…
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