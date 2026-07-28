Bursa’da arkadaş dehşeti! Önce otomobiline aldı ardından silahla tehdit etti: Genç adamı rehin alıp…

Yusuf D., otomobiline aldığı arkadaşı Enes A.'yı silah ve bıçakla tehdit ederek başka bir kişiye olan 80 bin TL tutarındaki borcunu ödetti. Paranın teslim edilmesinin ardından şüpheli tarafından serbest bırakılan Enes A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.