Bursa’da asayiş denetiminde aranan şüpheliler yakalandı

Denetleme kapsamında 2 bin 569 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Sorgulamalarda hakkında adli para cezası bulunan 1, ifadesine yönelik aranan 1 kişi ile yoklama kaçağı olarak aranan 7 kişi olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalandı.