Bursa’da asayiş denetiminde aranan şüpheliler yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde sabit ve hareketli yol uygulaması yapıldı. Denetimlerde asayiş, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM), terörle mücadele (TEM), çevik kuvvet şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüğü bünyesindeki ekipler katıldı.
Denetleme kapsamında 2 bin 569 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Sorgulamalarda hakkında adli para cezası bulunan 1, ifadesine yönelik aranan 1 kişi ile yoklama kaçağı olarak aranan 7 kişi olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalandı.