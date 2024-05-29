Bursa’da baba vahşeti 3 çocuğunu katletti

Bursa'da, boyacılık yapan Murat Kılıç (39), evinin bodrumunda 3 çocuğunu öldürdükten sonra polise teslim oldu. Korkunç olay, dün saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Geçimini boyacılık yaparak kazanan Murat Kılıç'ın eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti. Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları Zeynep (11) ve Aslı'yı (6) kesici aletle, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı (6) ise boğarak öldürdü.Çocuklarını öldüren Murat Kılıç'ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek, 'Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim başaramadım. Bilginiz olsun" dedi. Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri talihsiz üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Cesetler, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.