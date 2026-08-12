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Giriş Tarihi: 12.08.2026 18:43

Bursa’da balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1,5 yaşındaki İkram G. Balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek 2’nci kattan toprak zemine düştü. Ağır yaralanan talihsiz yavru hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Bursa’da balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı!
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Olay, İnegöl'ün kırsal Deydinler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yaşındaki İkram G., balkonda oynadığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan bebek, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkram'ın burada yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenirken, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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#BURSA #İNEGÖL

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Bursa’da balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı!
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