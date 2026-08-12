Bursa’da balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı!

Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan bebek, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkram'ın burada yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenirken, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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