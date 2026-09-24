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Giriş Tarihi: 24.09.2026 16:36

Bursa’da baltalı dehşet! Mezarlıkta gördüğü husumetlisine saldırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki meydana gelen tartışma kanlı bitti. Mezarlıkta karşılaşan husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada Nuri Ş., husumetlisi Arif K.'yi başına baltayla vurarak yaraladı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Bursa’da baltalı dehşet! Mezarlıkta gördüğü husumetlisine saldırdı
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Olay, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hastane Mezarlığı'nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Nuri Ş. ile Arif K., mezarlıkta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

ELİNDEKİ BALTAYLA DEHŞET SAÇTI

Kavga sırasında Nuri Ş., mezarlıkta bulunan bekçi odasının önündeki baltayı alarak Arif K.'nin başına vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Arif K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #İNEGÖL

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Bursa’da baltalı dehşet! Mezarlıkta gördüğü husumetlisine saldırdı
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