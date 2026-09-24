Bursa’da baltalı dehşet! Mezarlıkta gördüğü husumetlisine saldırdı

Olay, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hastane Mezarlığı'nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Nuri Ş. ile Arif K., mezarlıkta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
ELİNDEKİ BALTAYLA DEHŞET SAÇTI
Kavga sırasında Nuri Ş., mezarlıkta bulunan bekçi odasının önündeki baltayı alarak Arif K.'nin başına vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Arif K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.