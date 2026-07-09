Bursa’da baraka yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Yangın, saat 00.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre barakada bulunan tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede tüm yapıyı saran alevler nedeniyle baraka sahibi Dursun Narin dışarı çıkamayarak içeride mahsur kaldı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda İnegöl İtfaiyesi, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.