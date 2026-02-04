Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da beton direğe çarptı: Otomobilin sürücüsü ağır yaralandı!
Giriş Tarihi: 4.02.2026 16:22

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, beton direğe çarpan aracın sürücüsü Ertuğrul H. (47), ağır yaralandı.

DHA Yaşam
Korkutan kaza, saat 12.00 sıralarında, Karacabey ilçesi Tophisar-Sultaniye Mahallesi kara yolunda meydana geldi. Ertuğrul H., seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki beton direğe çarptı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nden, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekipler, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

