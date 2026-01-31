Bursa’da bıçaklı kavga: 1 yaralı!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İbrahim A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.