Bursa’da bıçaklı kavga: 1 yaralı!

Giriş Tarihi: 31.01.2026 22:35

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, 16 yaşındaki kişi bacağından bıçaklanarak yaralanırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, İnegöl-Alanyurt Yolu'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim A.(16), sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından kavgaya karışan şüpheliler, kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İbrahim A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

