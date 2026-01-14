Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da bıçaklı kavga! İki kardeşin bıçakladığı gençler yaşam savaşı veriyor...
Giriş Tarihi: 14.01.2026 09:09

Bursa'da bıçaklı kavga! İki kardeşin bıçakladığı gençler yaşam savaşı veriyor...

Bursa'da A.Ş. ve E.Ş. kardeşler ile M.A. ve arkadaşı B.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavganın büyümesiyle iki kardeş, yanlarında bulunan bıçakla M.A. ve B.Y.’yi sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan gençler hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliler aranıyor...

DHA Yaşam
Olay, saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Okul Caddesi'nde, bir spor tesisinin otopark bölümünde meydana geldi. A.Ş. ve E.Ş. kardeşler ile M.A. ve arkadaşı B.Y. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada iki kardeş, yanlarında bulunan bıçakla M.A. ve B.Y.'yi sırtından bıçakladı. Olay sırasında M.A.'ya ait otomobilin yan camı da kırıldı. Kanlar içinde yere yığılan iki arkadaş, çevredekiler tarafından özel araçla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

