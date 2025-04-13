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Giriş Tarihi: 13.4.2025 11:54

Bursa'da bir şüpheli sabah saatlerinde iş yeri kurşunlayıp kaçtı

Bursa'da sabah saatlerinde motosikletle geldiği iddia edilen bir şüpheli, kıraathaneye kurşun yağdırıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA
Bursa’da bir şüpheli sabah saatlerinde iş yeri kurşunlayıp kaçtı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Huzur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kıraathaneyi açmak için gelen iş yeri sahibi silah sesleriyle neye uğradığını şaşırdı. Motosikletiyle geldiği iddia edilen şüpheli, yanında getirdiği tabancayla iş yerini hedef alıp arka arkaya tetiğe bastı.

İşyerine isabet eden 2 kurşun camları parçalarken, olayda yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, şüphelinin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.

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Bursa'da bir şüpheli sabah saatlerinde iş yeri kurşunlayıp kaçtı
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