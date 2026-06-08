Bursa'da böyle hırsızlık görülmedi! Peruk takıp şort giydi "Yok artık" dedirtti: O anlar kameralara yansıdı

"ESKİDEN HIRSIZLAR DAHA EDEPLİYDİ"

Yaşanan hırsızlık sonrası konuşan dükkan sahibi Bekir Yetişen, "Bursa'da züccaciye üzerine faaliyet göstermekte olan çok şubeli mağaza işletmekteyiz. Son 10 gündür mağazamıza garip bir hırsız dadandı. Her gün düzenli olarak geliyor, son zamanlarda sanırım psikolojisi biraz bozuk. Her gün farklı kıyafetlerle gelmeye başladı. Dün gece pembe şort, sarı perukla kadın kılığında geldi. Daha önceden de böyle olaylar oluyordu. Eskiden hırsızlar daha edepliydi. Farklı olaylarla karşılaşmaktayız, hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör