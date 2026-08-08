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Giriş Tarihi: 8.08.2026 09:58

Bursa'da çalıntı araçla 10 kilometre kaçtı! 380 bin TL ceza yedi: 3 gözaltı

Bursa'da Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takılan çalıntı otomobil, polis ekiplerinin takibi sonucu yaklaşık 10 kilometre sonra durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, sürücüye toplam 380 bin TL idari para cezası uygulandı.

İHA Yaşam
Bursa’da çalıntı araçla 10 kilometre kaçtı! 380 bin TL ceza yedi: 3 gözaltı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi'ne çalıntı olarak kaydı bulunan bir otomobil tespit edildi. İhbar üzerine polis ekipleri aracın peşine düştü.

10 KİLOMETRE BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Yaklaşık 10 kilometre boyunca takip edilen otomobil, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 9. Çınar Sokak üzerinde Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri tarafından durduruldu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Araç sürücüsü Y.Ş.'ye "ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve sahte plaka kullanmak" suçlarından toplam 380 bin TL idari para cezası uygulandı. Çalıntı otomobil çekici yardımıyla otoparka götürülürken, 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da çalıntı araçla 10 kilometre kaçtı! 380 bin TL ceza yedi: 3 gözaltı
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