Bursa’da cani baba 3 çocuğunu katletmişti: Akılalmaz savunmaya hakimden tepki! İşte istenen ceza...

'ÇOCUKLARI NİYE ÖLDÜRDÜN?'

Mahkeme başkanı sanığın bu cümlelerinin ardından, "Yani bıçağı kendine batıramadın mı? Peki çocuklarını niye öldürdün o zaman? Sen kendini asmak istiyorsan as. İntihar etmek istiyorsan et. Çocuklarını niye öldürdün" diye sorarak tepki gösterdi.

Çocuklarından 1 yıl ayrı kaldığını ifade eden Murat Kılıç, "Yeni kavuşmuşum, bu sefer de 6,5 yıl hapis verdiler. Ben artık bıktım. Baktım 6,5 yıl hapis. Benim kundaktaki bebeğim sahipsiz kaldı. Yaşlı anam mı baksın, okula babam mı götürsün? Baktım olacağı yok, Nilüfer'deki evime götürdüm. Karakoldan çağırdılar. Gittim, eski eşim çocukları geri istemiş. Çocukların velayeti onda. Götürsem ne olacak? Götüreceğim, Bursa'ya döneceğim. Tekrar arayacak, çocukları almam için" diye konuştu.