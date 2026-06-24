Bursa’da çiftlik yangını: 4 hayvan telef oldu! 2 bin saman yandı...

Edinilen bilgilere göre, Taşpınar Mahallesi'nde İbrahim Kılıç'a ait çiftliğin samanlık bölümünde saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ahır ve çevre alanlara sıçradı.