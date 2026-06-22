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Giriş Tarihi: 22.06.2026 10:04

Bursa’da çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Kahvehaneyi kurşun yağmuruna tuttu: Yaralılar var!

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olay korku dolu dakikalar yaşattı. Kahvehanede çıkan tartışma büyüyerek dışarı taştı.3 kişinin birbirine girdiği kavgada şüpheli şahıs Zekeriya O. (67) ve Sinan Ç.’yi kurşun yağmuruna tuttu. Silahla vurulan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçtı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Kahvehaneyi kurşun yağmuruna tuttu: Yaralılar var!
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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Kültür Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs, Zekeriya O. (67) ve Sinan Ç. (31) ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA BÜYÜYEREK SİLAHLI TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek dışarı taştı. Dışarıda devam eden kavgada şüpheli, yanındaki silahla Zekeriya O. ile Sinan Ç.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #YILDIRIM

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Bursa’da çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Kahvehaneyi kurşun yağmuruna tuttu: Yaralılar var!
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