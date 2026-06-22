Bursa’da çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Kahvehaneyi kurşun yağmuruna tuttu: Yaralılar var!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Kültür Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs, Zekeriya O. (67) ve Sinan Ç. (31) ile tartışmaya başladı.