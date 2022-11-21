Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da cinayet: 2 çocuk babası Emrah Atmaca komşusu tarafından öldürüldü
Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:20 Son Güncelleme: 21.11.2022 11:22

Bursa’da cinayet: 2 çocuk babası Emrah Atmaca komşusu tarafından öldürüldü

Bursa’da sabah saatlerinde işten çıkıp evine giden 2 çocuk babası 37 yaşındaki Emrah Atmaca, komşusu tarafından vurularak öldürüldü.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da cinayet: 2 çocuk babası Emrah Atmaca komşusu tarafından öldürüldü

Bursa'nın Gemlik ilçesi Balık pazarı mahallesinde yaşayan Emrah Atmaca, sabaha karşı işyerindeki vardiyasını tamamlayıp eve gitmek üzere yola çıktı. İddiaya göre komşusu olduğu öne sürülen 33 yaşındaki H.Ü ile yolda karşılaşan Atmaca, göğsünden silahla vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, Emrah Atmaca'yı vuran H.Ü'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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Bursa’da cinayet: 2 çocuk babası Emrah Atmaca komşusu tarafından öldürüldü
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