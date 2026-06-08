Bursa’da çocuk parkında dehşeti yaşatmışlardı: 10 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya 5 gözaltı

10 KİŞİ YARALANDI

Parkta bulunanlara pompalı tüfekle defalarca ateş açan 3 şüpheli kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Uğurcan V. ve Berat V.'nin yanı sıra Eymen Ç. (17), Ahmet Ç. (18), Osman Ş. (15), Ratibe A. (36), Bora V. (15), Yusuf S. (13), Davut Ç. (13) ve Musab U. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 10 kişi, ambulans ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.