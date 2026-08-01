Bursa’da çöp ev kabusu! 28 ton çöp çıkarıldı: Belediye ekipleri müdahale etti

AĞIR KOKU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Apartman sakinlerinin koku ve hijyen sorunları nedeniyle yaptığı bildirimlerin ardından Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri adreste inceleme yaptı. Dairenin çöp ev hale geldiğinin tespit edilmesinin ardından yasal süreç başlatıldı.