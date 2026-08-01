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Giriş Tarihi: 1.08.2026 15:09

Bursa'da çöp ev kabusu! 28 ton çöp çıkarıldı: Belediye ekipleri müdahale etti

Nilüfer Belediyesi ekipleri, Balkan Mahallesi’ndeki bir evi temizledi. Evden çıkarılan 28 ton çöp, üç kamyona yüklenerek Hamitler Kent Çöplüğü’ne götürüldü. Boşaltılan daire dezenfekte edildi.

İHA Yaşam
Bursa’da çöp ev kabusu! 28 ton çöp çıkarıldı: Belediye ekipleri müdahale etti
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Nilüfer Belediyesi ekipleri, Balkan Mahallesi Turan Haznedaroğlu Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinden gelen şikâyetleri değerlendirerek, çöp eve dönüştürülen adresi temizledi.

AĞIR KOKU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Apartman sakinlerinin koku ve hijyen sorunları nedeniyle yaptığı bildirimlerin ardından Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri adreste inceleme yaptı. Dairenin çöp ev hale geldiğinin tespit edilmesinin ardından yasal süreç başlatıldı.

3 KAMYON ÇÖP ÇIKARTILDI

Savcılıktan gerekli iznin alınmasıyla birlikte Nilüfer Belediyesi ekipleri, emniyet ve zabıta ekipleri eşliğinde adrese müdahale etti. Çalışmaların sonucunda evden toplam 28 ton atık çıkarıldı. Toplanan çöpler 3 kamyona yüklenerek Hamitler Kent Çöplüğü'ne taşındı. Tahliye işleminin tamamlanmasıyla birlikte evde dezenfeksiyon ve hijyen çalışması yapıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da çöp ev kabusu! 28 ton çöp çıkarıldı: Belediye ekipleri müdahale etti
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