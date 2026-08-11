Bursa’da dedikodu cinayeti! Eşi ve eniştesine kurşun yağdırarak vahşice katletti: O cani suç aletiyle yakalandı!

SUÇ ALETİYLE KISKIVRAK YAKALANDI



Şüpheli İsmail M. olayda kullandığı şahısla birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, şahsın ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Canan M. ve Yavuz Yılmaz'ın cansız bedenleri ise otopsi için morga kaldırıldı.

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