Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da dedikodu cinayeti! Eşi ve eniştesine kurşun yağdırarak vahşice katletti: O cani suç aletiyle yakalandı!
Giriş Tarihi: 11.08.2026 12:56

Bursa’da dedikodu cinayeti! Eşi ve eniştesine kurşun yağdırarak vahşice katletti: O cani suç aletiyle yakalandı!

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda 36 yaşındaki İsmail Matur dehşet saçtı. İsmail Matur, ilişkileri olduğu dedikodusuyla önce 56 yaşındaki eniştesi Yavuz Yılmaz’ı ardından da eşi 27 yaşındaki Canan Matur’u kurşun yağmuruna tutarak vahşice katletti. O cani suç aletiyle beraber kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da dedikodu cinayeti! Eşi ve eniştesine kurşun yağdırarak vahşice katletti: O cani suç aletiyle yakalandı!
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Alınan bilgiye göre, olay saat 10.00 sularında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde yaşandı. Ağrı nüfusuna kayıtlı İsmail M. (36) dedikodular yüzünden cinnet geçirdi.

SOKAK ORTASINDA DEHŞET SAÇTI

İsmail M. önce eniştesi Yavuz Yılmaz'ı (56) sokak ortasında 8 el ateş ederek öldürdü. Ardından evine giden şahıs eşi Canan M.'yi (27) silahla öldürdü.

SUÇ ALETİYLE KISKIVRAK YAKALANDI

Şüpheli İsmail M. olayda kullandığı şahısla birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, şahsın ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Canan M. ve Yavuz Yılmaz'ın cansız bedenleri ise otopsi için morga kaldırıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YILDIRIM #BURSA

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Bursa’da dedikodu cinayeti! Eşi ve eniştesine kurşun yağdırarak vahşice katletti: O cani suç aletiyle yakalandı!
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