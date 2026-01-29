Bursa'da dehşet anları: Kimyasal yüzey kaplama fabrikası alevlere teslim oldu!

Korkutan yangın, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi 115'nci sokak üzerinde faaliyette bulunan kimyasal yüzey kaplama fabrikasında çıktı. Fabrikada işçilerin çalıştığı sırada henüz çekiş sebebi belirlenemeyen yangını fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.