Bursa'da dehşet anları: Kimyasal yüzey kaplama fabrikası alevlere teslim oldu!

Korkutan yangın, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi 115'nci sokak üzerinde faaliyette bulunan kimyasal yüzey kaplama fabrikasında çıktı. Fabrikada işçilerin çalıştığı sırada henüz çekiş sebebi belirlenemeyen yangını fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlatırken, endişe yaratan yangın kilometrelerce uzaktan da görüldü. Olayda yaralanan olmazken Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü.
4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Kimyasal yüzey kaplama fabrikasında saat 01.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta zarar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
