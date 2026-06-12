Bursa’da dehşet: Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu! 1 ağır yaralı

AĞIR YARALANDI

Kurşunların hedefi olan Dinç kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Dinç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.