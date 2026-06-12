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Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:41

Bursa’da dehşet: Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu! 1 ağır yaralı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde husumetlisinin sokak ortasında pusuya düşürdüğü şahıs, vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı.

İHA Yaşam
Bursa’da dehşet: Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu! 1 ağır yaralı
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Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs bir süredir husumet yaşadığı Olcay Dinç'e yaklaşarak peş peşe ateş açtı.

AĞIR YARALANDI

Kurşunların hedefi olan Dinç kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Dinç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Bursa’da dehşet: Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu! 1 ağır yaralı
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