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Giriş Tarihi: 9.07.2026 08:43

Bursa’da dehşete düşüren anlar! Motosikletiyle gelip aracı böyle kundakladı: Yüzüne maskeyi takıp…

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kundaklama olayı yürekleri ağza getirdi. Park halindeki bir otomobil, gece saatlerinde gerçekleştirilen kundaklama sonucu alevlere teslim oldu. Yüzünü maske ile kapatan şüphelinin aracı ateşe verdiği anlar ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da dehşete düşüren anlar! Motosikletiyle gelip aracı böyle kundakladı: Yüzüne maskeyi takıp…
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Olay, saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız bir motosikletle olay yerine gelen ve yüzünü kapatan şüpheli, 16 N plakalı park halindeki otomobili yanıcı madde kullanarak ateşe verdi.

MOTOSİKLETİYLE GELİP ARACI ATEŞE VERDİ

Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, şüpheli motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin motosikletle olay yerine geldiği, otomobile yaklaşarak ateşe verdiği ve ardından hızla kaçtığı görüldü. Kısa süre içinde büyüyen alevler aracı tamamen sararken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç tamamen yanarak kül oldu. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kundaklama olayını gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #İZNİK #ARAÇ YANGINI

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Bursa’da dehşete düşüren anlar! Motosikletiyle gelip aracı böyle kundakladı: Yüzüne maskeyi takıp…
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