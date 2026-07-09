Bursa’da dehşete düşüren anlar! Motosikletiyle gelip aracı böyle kundakladı: Yüzüne maskeyi takıp…

GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç tamamen yanarak kül oldu. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kundaklama olayını gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör