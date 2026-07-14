Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da dehşete düşüren olay! Komşusunu kurşun yağmuruna tutarak vahşice katletti: 'Eşime göz kırptın' deyip…
Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:23 Son Güncelleme: 14.07.2026 10:24

Bursa’da dehşete düşüren olay! Komşusunu kurşun yağmuruna tutarak vahşice katletti: 'Eşime göz kırptın' deyip…

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. 32 yaşındaki Süleyman Köroğlu, eşine göz kırpıp, sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla komşusu Yetiş Gönültaş'ı kurşun yağmuruna tutarak vahşice katletti. Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanırken cani hakkında öğrenilen detay kan dondurdu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bursa’da dehşete düşüren olay! Komşusunu kurşun yağmuruna tutarak vahşice katletti: ’Eşime göz kırptın’ deyip…
  • ABONE OL

Olay, 12 Temmuz saat 05.00 sıralarında Yenidere Mahallesi Burmalı Sokak'ta meydana geldi. Yetiş Gönültaş, komşusu Y.D.'nin evine gitti. Bir süre sonra eve diğer komşu Süleyman Köroğlu da geldi.

KOMŞUSUNU KURŞUN YAĞDIRARAK KATLETTİ

Köroğlu, burada daha önce eşine sözlü tacizde bulunup, göz kırptığı iddiasıyla Yetiş Gönültaş'a tabancayla 3 el ateş etti. Şüpheli kaçarken, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yatan Yetiş Gönültaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CANİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Gönültaş'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Süleyman Köroğlu, polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Köroğlu'nun ayrıca uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydının olduğu belirlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da dehşete düşüren olay! Komşusunu kurşun yağmuruna tutarak vahşice katletti: 'Eşime göz kırptın' deyip…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA