Bursa’da dehşete düşüren olay! Komşusunu kurşun yağmuruna tutarak vahşice katletti: ’Eşime göz kırptın’ deyip…

CANİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Gönültaş'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Süleyman Köroğlu, polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Köroğlu'nun ayrıca uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydının olduğu belirlendi.

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