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Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:23

Bursa'da denizde heyelan paniği! 200 metre mesafede meydana geldi: O anlar kamerada

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları denize düştü. Heyelan cep telefonuyla görüntülenirken, olayın yaşandığı noktaya yaklaşık 200 metre mesafede denizde yüzen kişilerin olduğu görüldü.

DHA Yaşam
Bursa’da denizde heyelan paniği! 200 metre mesafede meydana geldi: O anlar kamerada
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde saat 10.00 sıralarında Tirilye Mahallesi Çamlık Tepesi mevkisinde olay meydana geldi. Tepeden kopan toprak ve büyük kaya parçaları denize düştü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

200 METRE MESAFEDE BAZI KİŞİLERİN YÜZDÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Görüntülerde, kaya parçalarının düştüğü noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bazı kişilerin yüzdüğü görüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri ve deniz polisi sevk edildi.

'YÜZME ALANI OLARAK KULLANILMIYOR'

Olayın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bölgede dik yamaçlar var. Zaman zaman bu tür olaylarla karşılaşabiliyoruz. Topraktan parçalar kopabiliyor. Şu an burada önemli bir durum yok. Toprak kaymasının olduğu bölge yüzme alanı olarak kullanılmadığı için herhangi bir tehlike bulunmuyor" dedi. Bölgede ekiplerin inceleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA #MUDANYA

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Bursa'da denizde heyelan paniği! 200 metre mesafede meydana geldi: O anlar kamerada
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