Bursa’da denizde heyelan paniği! 200 metre mesafede meydana geldi: O anlar kamerada

'YÜZME ALANI OLARAK KULLANILMIYOR'

Olayın ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bölgede dik yamaçlar var. Zaman zaman bu tür olaylarla karşılaşabiliyoruz. Topraktan parçalar kopabiliyor. Şu an burada önemli bir durum yok. Toprak kaymasının olduğu bölge yüzme alanı olarak kullanılmadığı için herhangi bir tehlike bulunmuyor" dedi. Bölgede ekiplerin inceleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör