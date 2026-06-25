Bursa’da dev dolandırıcılık operasyonu: Polisten ’mağdurun arkadaşı’ oyunu!

Bursa'da polis merkezine şikayette bulunan bir vatandaş, çeşitli vaatlerle kandırılıp, kiraladığı banka hesabı nedeniyle mağdur olduğunu söyleyip, yardım istedi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, siber ve mali suçların önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, geniş çaplı teknik ve fiziki takip başlattı. İncelemede; şüphelilerin internet ortamında ağlarına düşürdükleri vatandaşları 'iş', 'yüksek kazanç' ve 'burs' vaadiyle ikna ettikleri, ardından banka hesap ve mobil bankacılık bilgilerine ulaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu hesapları, yasa dışı para trafiğinde ve başka vatandaşları dolandırmada 'paravan' olarak kullandığı da belirlendi.