Bursa’da dev operasyon: Evlilik vaadiyle kandırdılar! 10 tutuklama

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşları evlilik vaadi ve eskort ilanlarıyla dolandırdığı ve tehdit yoluyla haksız kazanç sağladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.