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Giriş Tarihi: 18.09.2026 16:41

Bursa'da dev operasyon: Evlilik vaadiyle kandırdılar! 10 tutuklama

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlilik vaadi ve eskort ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

DHA Yaşam
Bursa’da dev operasyon: Evlilik vaadiyle kandırdılar! 10 tutuklama
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşları evlilik vaadi ve eskort ilanlarıyla dolandırdığı ve tehdit yoluyla haksız kazanç sağladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekipler tarafından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BURSA

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Bursa'da dev operasyon: Evlilik vaadiyle kandırdılar! 10 tutuklama
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