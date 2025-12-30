Bursa’da dev operasyon: Yılbaşı öncesi narkotik denetimleri sıkılaştırıldı! 34 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 15 Aralık ile 28 Aralık tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerdeki eğlence mekanları ile iş yerlerinde denetim yapılırken, şüpheli görülen araçlar ile kimlikleri önceden tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyon ve denetimler kapsamında; 30 kilogram metamfetamin, 3 kilogram sentetik kannabinoid, 2 kilogram kokain, 9 bin adet ecstasy, 3 bin adet sentetik ecza ile 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.