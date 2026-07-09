Bursa’da duruşmada başlayan tartışma sokakta kavgaya dönüştü: 1’i polis 3 yaralı, 5 gözaltı

Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Bursa Adalet Sarayı'nda görülen duruşma sırasında taraflar arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Duruşma salonundan çıkarılan kalabalık arasındaki tartışma adliye koridorunda devam ederken, adliye binasına takviye ekipler yönlendirildi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Binadan çıkarılan taraflar arasındaki tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran kalabalığı polis ekipleri güçlükle ayırırken, o anlar kameraya yansıdı.
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