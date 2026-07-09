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Giriş Tarihi: 9.07.2026 11:57 Son Güncelleme: 9.07.2026 11:59

Bursa'da duruşmada başlayan tartışma sokakta kavgaya dönüştü: 1'i polis 3 yaralı, 5 gözaltı

Bursa Adliyesi'nde duruşma sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Adliye binası önünde devam eden arbedeye polis ekipleri müdahale etti. 1 polis ile 2 şüpheli yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Bursa’da duruşmada başlayan tartışma sokakta kavgaya dönüştü: 1’i polis 3 yaralı, 5 gözaltı
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Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Bursa Adalet Sarayı'nda görülen duruşma sırasında taraflar arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Duruşma salonundan çıkarılan kalabalık arasındaki tartışma adliye koridorunda devam ederken, adliye binasına takviye ekipler yönlendirildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Binadan çıkarılan taraflar arasındaki tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran kalabalığı polis ekipleri güçlükle ayırırken, o anlar kameraya yansıdı.

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1'İ POLİS 3 KİŞİ YARALANDI

Arbede sırasında 1 polis memuru kolundan yaralanırken, 2 şüpheli de darp sonucu yaralandı. 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da duruşmada başlayan tartışma sokakta kavgaya dönüştü: 1'i polis 3 yaralı, 5 gözaltı
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