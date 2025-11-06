Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da eşine direksiyon eğitimi veriyordu: Ehliyet almak isteyen kadın kaza yaptı! Çift yaralandı
Giriş Tarihi: 6.11.2025 15:23

Bursa'da eşine direksiyon eğitimi veriyordu: Ehliyet almak isteyen kadın kaza yaptı! Çift yaralandı

Bursa'da Emrullah T.'nin (35) direksiyon eğitimi verdiği eşi Ayşe T.'nin (30) kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada çift yaralandı.

DHA Yaşam
Bursa’da eşine direksiyon eğitimi veriyordu: Ehliyet almak isteyen kadın kaza yaptı! Çift yaralandı

Korkutan kaza, saat 12.30 sıralarında Akhisar Mahallesi'ndeki yeni açılan stabilize yolda meydana geldi. Emrullah T., ehliyet almak isteyen eşi Ayşe T.'ye direksiyon eğitimi vermek istedi. Ayşe T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

ÜSTÜNE BİR DE CEZA YEDİLER

Taklalar atarak şarampole yuvarlanan otomobildeki çift yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'nde götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan Ayşe T.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da eşine direksiyon eğitimi veriyordu: Ehliyet almak isteyen kadın kaza yaptı! Çift yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz