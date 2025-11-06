Bursa’da eşine direksiyon eğitimi veriyordu: Ehliyet almak isteyen kadın kaza yaptı! Çift yaralandı

ÜSTÜNE BİR DE CEZA YEDİLER

Taklalar atarak şarampole yuvarlanan otomobildeki çift yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'nde götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan Ayşe T.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.