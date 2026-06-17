Bursa’da esnaf kavgası kanlı bitti! Yaralı babanın feryadı yürek dağladı: Oğlum sakın ölme!

"SAKIN ÖLME OĞLUM"



Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Savaş Dursun kanlar içerisinde yere yığılırken boynundan yaralanan babası Ahmet Dursun oğlunun yarasına tampon yapıp, başından bir an olsun ayrılmadı. Kanlar içinde yerde yatan oğluna "sakın ölme oğlum" diye seslenen yaralı ve acılı babayı olay yerindeki vatandaşlar teselli etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. 112 ambulansına alınan yaralı baba ve oğlu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sopa ile darp edilen olayın şüphelisi Muhammed A. ise polis eşliğinde götürüldüğü hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör