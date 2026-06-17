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Giriş Tarihi: 17.06.2026 11:48 Son Güncelleme: 17.06.2026 12:09

Bursa’da esnaf kavgası kanlı bitti! Yaralı babanın feryadı yürek dağladı: Oğlum sakın ölme!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. Komşu iki esnaf arasında iş yeri önüne araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Baba ve oğul oldukları öğrenilen 2 kişi bıçakla, olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs ise sopayla yaralandı. Göğsünden ağır yaralı oğluna yerde tampon yapan ve boynundan yaralanan babanın, "oğlum sakın ölme" feryadı vicdanları sızlattı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da esnaf kavgası kanlı bitti! Yaralı babanın feryadı yürek dağladı: Oğlum sakın ölme!
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Olay, Yavuz Selim Mahallesi Kurubaş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta lastik deposu ve tamir işi yapan baba-oğul Ahmet Dursun ve Savaş Dursun ile demir doğrama atölyesi bulunan Muhammed A. arasında, iş yeri önüne araç park etme meselesinden tartışma çıktı. Aniden büyüyen kavgada karşılıklı bıçak ve sopalar çekildi.



BABA- OĞUL BIÇAK DARBELERİYLE YARALANDI

Baba ve oğlu tarafından sopa ile darp edildiği iddia edilen Muhammed A. kavga sırasında Ahmet ve Savaş Dursun'u bıçakla çeşitli yerlerinden yaraladı.

"SAKIN ÖLME OĞLUM"

Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Savaş Dursun kanlar içerisinde yere yığılırken boynundan yaralanan babası Ahmet Dursun oğlunun yarasına tampon yapıp, başından bir an olsun ayrılmadı. Kanlar içinde yerde yatan oğluna "sakın ölme oğlum" diye seslenen yaralı ve acılı babayı olay yerindeki vatandaşlar teselli etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. 112 ambulansına alınan yaralı baba ve oğlu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sopa ile darp edilen olayın şüphelisi Muhammed A. ise polis eşliğinde götürüldüğü hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #YILDIRIM

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Bursa’da esnaf kavgası kanlı bitti! Yaralı babanın feryadı yürek dağladı: Oğlum sakın ölme!
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