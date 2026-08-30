Bursa’da ev sahibi dehşeti: Kiracısını tüfekle katletti!

Ağır yaralı Şahin, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda karşılarına çıkan ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kılıçhan Şahin, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tedavi için özel hastaneye kaldırılan şüpheli Enver A.'nın yapılan tetkiklerinde beyin kanaması şüphesi bulunduğu öğrenildi. Şahsın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan, silahlı saldırı anı çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör