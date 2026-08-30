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Giriş Tarihi: 30.08.2026 21:33

Bursa’da ev sahibi dehşeti: Kiracısını tüfekle katletti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, ev sahibi ve kiracısı arasında sokak ortasına tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda başından yaralanan ev sahibi evindeki tüfekle kiracısını katletti.

İHA Yaşam
Bursa’da ev sahibi dehşeti: Kiracısını tüfekle katletti!
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Olay, İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Enver A. (70) ile kiracısı Kılıçhan Şahin (28) arasında sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü

İki şahsın birbirini darbettiği kavga sırasında ev sahibi Enver A. yere düşerek başından yaralandı. Mahalle sakinleri araya girerek tarafları ayırdı.

Kavgaya öfkelenen Enver A., 2'nci kattaki dairesine çıkarak tüfeğini aldı. Balkona çıkan Enver A., sokakta bulunan kiracısı Kılıçhan Şahin'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği genç ağır yaralandı.

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Ağır yaralı Şahin, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda karşılarına çıkan ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kılıçhan Şahin, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tedavi için özel hastaneye kaldırılan şüpheli Enver A.'nın yapılan tetkiklerinde beyin kanaması şüphesi bulunduğu öğrenildi. Şahsın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan, silahlı saldırı anı çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#İNEGÖL #BURSA

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Bursa’da ev sahibi dehşeti: Kiracısını tüfekle katletti!
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