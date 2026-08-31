Bursa’da ev sahibi dehşeti: Kiracısını tüfekle vurarak öldürdü

Olay, dün saat 18.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yaşayan ev sahibi Enver Ayaz ile 3'üncü kattaki dairede yaşayan kiracısı Kılıçhan Şahin arasında, depo temizliği nedeniyle tartışma çıktı. Kiracısına binanın giriş katındaki ortak alanda bulunan depoyu temizlemesini söyleyen ve küfürlü konuştuğu iddia edilen Ayaz ile Şahin arasında sokakta tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında ev sahibi Enver Ayaz yere düşerek başından yaralandı. Mahalle sakinleri araya girerek tarafları ayırdı.