Bursa’da faciadan kıl payı kurtuluş kamerada: 20 tonluk su varili devrildi!

'TEK TESELLİM BU'

Devrilen varilin altında kalmadığı için şanslı olduğunu ve sağ ayak bileğinden yaralandığını söyleyen Ahmet Köse, "Çalıştığım sırada arkadan bir ses duydum ve panikle kaçmaya çalıştım. Devrilen varili fark etmeseydim, altında kalırdım ve başıma daha kötü şeyler gelebilirdi. Şükürler olsun, iş yerindeki arkadaşlarıma bir şey olmadı. Tek tesellim bu" dedi.