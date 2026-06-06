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Giriş Tarihi: 6.06.2026 13:15

Bursa’da faciaya ramak kala! Asırlık çınar ağacı yola devrildi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen olay korku dolu anlar yaşattı. Tarihi çınar ağacının kökünden koparak yola devrilmesi sonucu işlek yerlerden biri olan Yalova Caddesi trafiğe kapanırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da faciaya ramak kala! Asırlık çınar ağacı yola devrildi
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. İlçe merkezinin en işlek noktalarından biri olan Yalova Caddesi üzerinde bulunan tarihi bir çınar ağacı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kökünden sökülerek aniden yola devrildi. Günün yoğun saatlerinde meydana gelen olayda, devrilen asırlık çınar ağacı Yalova Caddesi'ni tamamen trafiğe kapattı.

MUHTEMEL FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Ağacın gövdesi ve dev dalları, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine isabet ederek maddi hasara yol açtı. Olay anında caddeden yoğun bir yaya veya araç geçişinin olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #ORHANGAZİ

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Bursa’da faciaya ramak kala! Asırlık çınar ağacı yola devrildi
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