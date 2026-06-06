Bursa’da faciaya ramak kala! Asırlık çınar ağacı yola devrildi

MUHTEMEL FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Ağacın gövdesi ve dev dalları, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine isabet ederek maddi hasara yol açtı. Olay anında caddeden yoğun bir yaya veya araç geçişinin olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.